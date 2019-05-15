«Лацио» — «Аталанта»: прогноз Алексея Андронова на финальный матч Кубка Италии

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Лацио» — «Аталанта» в финале Кубка Италии сезона-2018/19. Встреча состоится сегодня, 15 мая, на стадионе «Олимпико» в Риме.
Ставка: победа «Лацио» с форой (0) за 1.81.
«Тяжёлый матч для прогноза. С одной стороны, поле, на котором будет проходить финал Кубка Италии, будет домашним для «Лацио». Матч пройдёт в Риме. С другой — «Лацио» идёт в таблице ниже, четыре игры не может выиграть у «Аталанты». У самого клуба из Бергамо пять побед подряд. Команда в великолепной форме.
Но мне кажется, для «Аталанты» важнее сохранить за собой место в Лиге чемпионов. Эта задача ещё не решена. Хотя Кубок — трофей, разыгрывающийся в одной встрече. Конечно, о Лиге чемпионов никто не будет думать, выходя на матч.
Предвижу достаточно упорную встречу. Фаворита тут нет. Выберу ставку «победа «Лацио» с форой (0) за 1.81. Просто по той причине, что римляне играют дома. Это может сказаться», — сказал Андронов.
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