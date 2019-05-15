Германия — Словакия: прогноз и ставка Владимира Вуйтека на матч ЧМ-2019

Известный тренер Владимир Вуйтек сделал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Германии и Словакии. Игра состоится сегодня, 15 мая, в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы.
Ставка: победа Словакии за 1.65.
«Обе команды ведут борьбу за выход в четвертьфинал, и этот матч станет важнейшим в плане турнирной борьбы. В прошлой игре Словакии против Канады справедливым результатом была бы ничья, но за секунду до финальной сирены канадцы в большинстве забросили победную шайбу. Это был неудачный момент для словаков, потому что весь матч они провели на равных, вели в счёте – 4:2, сумели сравнять счёт и сделать его 5:5. В конце Словакия осталась в меньшинстве – удаление было, но в том моменте у Чернака была возможность сыграть по-другому, однако он получил необязательное удаление. Теперь словакам может не хватить этого потерянного очка. Также до этого они уступили Финляндии. Так что сейчас у словаков два поражения подряд, но они уже сыграли с самыми сильными соперниками по группе и в этих матчах играли хорошо, игры получились равными.
Думаю, что Словакия продолжит играть в хороший хоккей. Для меня Словакия в этой игре – фаворит, мне нравится, как команда играет. Единственный минус Словакии – то, что вратарь пока не играет на мировом уровне. Германия в двух матчах взяла шесть очков, но даже Великобританию не очень легко обыграла. Поэтому, думаю, словаки одержат победу в этом матче.», — сказал Вуйтек.
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