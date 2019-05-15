Букмекеры назвали персонажей «Игры престолов» с наименьшими шансами выжить

Финальный, 6-й эпизод 8-го сезона «Игры престолов» выйдет в свет 20 мая. Букмекеры назвали персонажей с наименьшими шансами выжить.



По оценке аналитиков БК «Фонбет», скорее всего, в финале сериала погибнет Дейенерис Таргариен. Вероятность этого примерно 90%. Поставить на то, что Дейенерис всё же выживет, можно с коэффициентом 8.00.



С 50% вероятностью погибнет Серый червь. Поставить на то, что он выживет, можно за 2.10. Чуть выше шансы Тириона Ланнистера. Сделать ставку на то, что он не умрёт в финале сериала, можно за 1.55.



Больше всего шансов остаться в живых, по прогнозам букмекеров, у Сэмвелла Тарли (коэффициент 1.03), Сансы Старк (1.05), Брана Старка и Джендри (1.06). Согласно оценке экспертов, у Брана Старка больше всего шансов занять Железный трон в финале саги.