Букмекеры понижали коэффициенты на победу «Чайки» в день матча с «Черноморцем»

15 мая президент РФС Александр Дюков сообщил, что матч 27-го тура зоны «Юг» ПФЛ между «Чайкой» и «Черноморцем» проверят правоохранительные органы на предмет его договорного характера.



В день матча в зарубежных букмекерских компаниях падал коэффициент на победу «Чайки» и, наоборот, рос на победу «Черноморца». Так, в БК William Hill за 7 часов до матча поставить на успех хозяев можно было с коэффициентом 1.47, а непосредственно перед игрой коэффициент составлял уже 1.25.



В то же время при открытии линии на успех «Черноморца» предлагался коэффициент 6.00, а перед началом игры поставить на гостей можно было за 11.00.



Что касается ставок на победу хозяев во 2-м тайме, то здесь коэффициент понизился с 1.83 до 1.62.



После матча генеральный директор краснодарского «Урожая» Дмитрий Градиленко и футбольный агент Джамал Акаев выразили сомнения в спортивном характере матча. В этой игре гости из Новороссийска забили быстрый гол и удерживали ничью до 72-й минуты, однако в концовке дважды пропустили. Хозяева одержали победу со счётом 3:1.



Клуб из Краснодара, который борется с «Чайкой» за выход в ФНЛ, обещал финансово простимулировать «Черноморец», если команда отберёт очки у лидера. Но, по версии краснодарцев, в перерыве встречи «Чайка» перекупила гостей.