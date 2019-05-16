Чехия — Латвия: котировки на матч ЧМ-2019 по хоккею

Сегодня, 16 мая, на чемпионате мира по хоккею сыграют сборные Чехии и Латвии. Начало встречи — в 21:15 мск.



Поставить на победу Чехии в основное время можно с коэффициентом 1.25. Это примерно 75% вероятности. Сделать ставку на сборную Латвии можно за 9.00 (10%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 6.60 (15%).



Вероятность победы команды Милоша Ржиги с учётом овертайма и серии буллитов аналитики оценили коэффициентом 1.12. На латвийцев можно сделать ставку за 6.30.



Сделать ставку на то, что команды забросят как минимум 6 шайб, можно за 2.07. На ТМ 6.5 шайбы можно поставить за 1.75.



По оценке экспертов, наиболее вероятный исход встречи — победа Чехии со счётом 3:1 (коэффициент 12.00).



На ЧМ-2019 Чехия обыграла Швецию (5:2), Норвегию (7:2) и проиграла России (0:3). Латвия победила Австрию (5:2), Италию (3:0) и уступила Швейцарии (1:3).