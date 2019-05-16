Канада – Франция: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ-2019 по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Канады и Франции. Игра состоится сегодня, 16 мая, в Кошице на арене «Стил».
Ставка: победа Канады как минимум в 5 шайб за 1.70.
«Тут и говорить нечего, канадцы выиграют – это всем понятно. Заокеанская команда сильнее европейцев на голову. Будет крупный счёт, выиграют уверенно – шайбы в четыре как минимум. Французам деваться хоть и некуда, но здесь данное выражение будет иметь противоположный смысл, потому как они даже особо и сопротивляться не будут. Все эти команды готовятся, это так называемая пародия на первенство мира, якобы развитие. А у французов его нет.
Я считаю, что сейчас, да и в дальнейшем, они и не собираются свой хоккей у себя же развивать. Вот в футболе или гандболе у них порядок, есть развитие. Они, как и другие слабые команды, получают по восемь-десять шайб. Ну и что это за чемпионат мира тогда? Зачем нам столько команд? Французам же надо одну-две игры выиграть еще, я думаю, чтобы остаться. Но в этом матче ловить точно нечего. Задачи у команды просто другие сейчас. В следующих матчах надо будет их решать», — сказал Кожевников.
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