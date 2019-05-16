Швеция — Австрия: прогноз «Чемпионата» на матч ЧМ-2019 по хоккею

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч ЧМ-2019 по хоккею Швеция — Австрия. Встреча состоится сегодня, 16 мая, начало — в 17:15 мск.



Ставка: победа Швеции с форой "-5" за 1.95.



«Австрия кусается и стоит насмерть, но в какой-то момент всё рушится: второй пропущенный гол её, как правило, ломает, и дальше игра идёт в одни ворота. Так было и с Латвией, и с Россией, и со Швейцарией.



Ну и второй момент — подопечным Роджера Бадера не хватает хороших спецбригад: возможностей для реализации лишнего хватает, удалений у соперников достаточно, но голов нет. А в меньшинстве пропускать приходится постоянно, причём часто именно эти шайбы становятся переломными.



Шведы сейчас в полном порядке. Разгромное поражение от Чехии в первом туре добавило им злости: сборная Италии держалась 40 минут, но в итоге проглотила восемь шайб, а сборная Норвегии — девять. Если «тре крунур» вновь сыграют на таком уровне, то забьют пять-шесть голов даже при посредственной реализации.



Кроме того, Австрия проводит спаренные матчи, второй из которых будет с прямым конкурентом — Норвегией. В связи с этим вполне можно ожидать появления на льду второго вратаря. Шведы, напротив, перед встречей со Швейцарией получат день отдыха, а Якобу Маркстрёму игровую практику уже предоставили.



В общем, П1 с форой "-5" за 1.95 выглядит вполне нормально. Скандинавы прибавляют от матча к матчу, да и проблем со свежестью у них возникнуть не должно. Кроме того, рассмотрим ТБ 2,5 шайбы в третьем периоде за 2.20. 9 из 14 голов на ЧМ-2019 австрийцы пропустили в заключительных двадцатиминутках».

Швеция — Австрия. Прогноз: «тре крунур» не пожалеют аутсайдера Шведы в двух предыдущих матчах на турнире забросили 17 шайб.