Финляндия – Дания: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ-2019 по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Финляндии и Дании. Игра состоится сегодня, 16 мая, в Кошице на арене «Стил».



Ставка: победа Финляндии минимум в 3 шайбы за 2.15.



«Финны очень хорошо знают своего соперника. Они должны побеждать в этом матче просто без вопросов. Жду преимущества финской дружины в три-четыре шайбы, может, даже и побольше. Тут такая ситуация: если дурака не сваляют финны, то волю датчанам не дадут. Ведь хоккеисты этой сборной могут посчитать, что возьмут вот так, да и выиграют у датчан на одном коньке, но не тут-то было. Сейчас выиграть на одном коньке не так уж и просто.



Считаю, что в любом случае победа будет за сборной Финляндии. Много шайб я не жду, потому как финны умеют успокаиваться, поняв, что, раз шайбочки три они забросили, этого им будет достаточно, особенно, в матчах с такими командами. Играют они по счету, забросят три-четыре и пошла игра в пасик. Нет такого стремления, чтобы десять-пятнадцать накидать. Не видят они смысла в этом. Наши, канадцы, шведы способны десятку-другую шайб накидать, а финны забросят с пару-тройку и успокоятся», — сказал Кожевников.

