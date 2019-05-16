Чехия — Латвия: прогноз «Чемпионата» на матч ЧМ-2019 по хоккею

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч ЧМ-2019 по хоккею Чехия — Латвия. Встреча состоится сегодня, 16 мая, начало — в 21:15 мск.



Ставка: победа Латвии с форой "+2" за 2.01.



«Чехия, Швеция и Латвия набрали по шесть баллов, а все остальные ожидаемо расположились на дне и теперь будут разбираться между собой. У Латвии наихудшее положение из команд топ-5, так как во втором туре она недотерпела до овертайма четыре минуты и уступила Швейцарии (1:3).



Следовательно, теперь бордово-белым нужно любой ценой закусываться с фаворитами, иначе пятое место так и останется для них потолком. Скромный счёт в матче с Италией (3:0) не должен вводить в заблуждение: моментов было в избытке, но поймавший кураж вратарь и слабая реализация всё испортили. Минимум на шесть-семь шайб латвийцы точно наиграли.



Любопытно, что похожая ситуация в предыдущем матче была и у чехов. Они тоже наиграли на одну-две шайбы, но великолепные действия Андрея Василевского и звон штанг позволили россиянам победить всухую. Впрочем, у Чехии залетало всё подряд в играх со Швецией и Норвегией.



Атака сборной Латвии стабильно буксует на этом турнире, а чехи великолепно атакуют с ходу, но в позиционном нападении не так впечатляют. Пожалуй, следует подумать над вариантами ТМ 2,5 шайбы в каждом периоде за 2.40 и «гол в каждом периоде — нет» за 2.22.



Также проверим П2 с форой "+2" за 2.01. Вот результаты шести предыдущих очных встреч: 4:3Б, 4:2, 4:2, 3:1, 4:2, 3:1. Боб Хартли — хороший мотиватор, а текущее положение не оставляет команде выбора: выходить и выкладываться на сто процентов в каждой смене, чтобы зацепиться за очки и вернуть себе надежду на плей-офф.



Хартли наверняка сумеет настроить подопечных как на последний бой, так что легко сборной Чехии точно не будет. У Латвии солидная бригада вратарей: если на последнем рубеже будет надёжно, шансы появятся».

Чехия — Латвия. Прогноз: Хартли потреплет нервы Ржиге После поражения от Швейцарии Латвии позарез нужно отобрать очки у кого-то из фаворитов.