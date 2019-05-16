Чехия – Латвия: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ-2019 по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Чехии и Латвии. Игра состоится сегодня, 16 мая, в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы.



Ставка: победа Чехии как минимум в 2 шайбы за 1.55.



«Чехи практически у себя дома играют. Как по сути, так и по старинке, памятуя о существовавшей когда-то сборной Чехословакии. Думаю, что у них будет большая поддержка. Они хоть и проиграли российской сборной, но в команде всё же порядок и всё хорошо.



Латвия сопротивление окажет чешской сборной, они умеют играть в обороне. У них хороший вратарь, много не пропустит. Я поставлю на победу сборной Чехии с преимуществом в две шайбы, не более. Они показывают свой уровень, хотя и проиграли одну игру. Команда также сильнее и по мастерству. У чехов есть хорошее качество – трудные игры они способны сыграть достойно, в том числе и в обороне. Даже мы иногда так не умеем, как это они делают. Что за трудные игры? Это где счёт 1:1, 2:1. Упорные такие игры. Они могут терпеть и что-то делать. Если так сложится и в этом матче, то, очевидно, чехи к этому уже будут готовы, а следовательно, и сумеют победить», — сказал Кожевников.