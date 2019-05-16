Букмекеры сравнили шансы Лазарева и австралийки Хадке на Евровидении-2019

По прогнозам букмекеров, на конкурсе Евровидение-2019 представитель России Сергей Лазарев имеет такие же шансы победить, как и австралийская певица Кейт-Миллер Хадке из Австралии. Поставить в БК «Фонбет» на победу этих исполнителей можно с коэффициентом 8.00. Это соответствует вероятности примерно в 8%.
Коэффициент на победу Австралии обрушился после 1-го полуфинала. Перед стартом полуфинала поставить на австралийку можно было с коэффициентом 19.00, она не попадала даже в десятку главных претендентов на победу.
Букмекеры предлагают поставить на то, кто будет выше по итогам финала. Поставить на Лазарева можно за 1.85. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на представительницу Австралии. Перед стартом полуфинала поставить на австралийку можно было с коэффициентом 19.00, она не попадала даже в десятку главных претендентов на победу.
Зарубежные букмекеры оценивают шансы Хадке выиграть конкурс чуть выше. В БК Bet365 поставить на её победу можно за 9.00, а на успех Сергея Лазарева — за 10.00.
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