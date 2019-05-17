БК «Фонбет»: получить приветственный фрибет 10 000 рублей стало ещё проще

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Теперь в зачёт идут все типы ставок и ставки на все виды спорта. Коэффициент отыгрыша понижен до 1.50, а ставка идёт в отыгрыш сразу, не надо ждать расчёта исхода события. Кроме того, сумма бонуса всегда округляется в сторону клиента с шагом 500 рублей.



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Ранее букмекерская компания «Фонбет» получила престижную премию Effie Awards Russia в категории «Развлечения. Культура. Спорт».