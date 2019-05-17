Букмекеры оценили ниже шансы Лазарева перед финалом Евровидения-2019

Вчера в Израиле состоялся 2-й полуфинал конкурса песни Евровидение-2019. По его итогам в решающий этап пробились Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Россия, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария и Мальта.



Несмотря на выход в финал, букмекеры повысили коэффициент на итоговую победу Сергея Лазарева в конкурсе. Сейчас поставить на триумф россиянина в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 10.00 (шансы — 8%). Перед полуфиналом сделать ставку на Лазарева можно было за 8.00.



Главный фаворит конкурса — представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Поставить на его успех можно за 1.72 (43%). В тройке лидеров также австралийка Кейт-Миллер Хадке (6.00, 12%) и Джон Лундвик из Швеции (7.00, 11%).



Зарубежные букмекеры оценили шансы Лазарева ещё ниже. Так, поставить на успех певца в БК Bet365 можно с коэффициентом 17.00. По оценке аналитиков этой компании, больше шансов победить имеют не только Нидерланды, Австралия и Швеция, но и швейцарец Лука Хэнни (12.00, 6%) и Chingiz из Азербайджана.



Из остальных участников стоит отметить резкое падение француза Билала Ассани, который автоматически прошёл в финал. Если перед началом полуфиналов поставить на французскую версию Кончиты Вурст можно было за 8.00, то сейчас его шансы аналитики оценили коэффициентом 25.00 (3%).

Букмекеры о «Евровидении»-2019: Лазарев и фавориты — какие ставки и прогнозы? «Евровидение»-2019 стартует уже сегодня. Сергей Лазарев — в числе фаворитов. Ставить на него или на кого-то ещё? Рассказываем о прогнозах.