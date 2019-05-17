Игрок «Енисея»: в России однажды предлагали сдать матч

Футболист «Енисея» Павел Комолов рассказал, как однажды столкнулся с предложением о сдаче матча.



«В России предлагали проиграть с определённым счётом. На кону была неплохая сумма. Мы всей командой отказались. Сколько — честно, не помню. Но нормально. К перерыву проигрываем с тем счётом, с которым предлагали проиграть. В раздевалке напряжённо. Капитан команды забегает в раздевалку и орёт: «Вы что, взяли деньги, суки?». Естественно, после таких слов все вышли злые на второй тайм, забили. Счёт в итоге оказался не тот, который был нужен предлагавшим деньги», — рассказал Комолов.



30-летний полузащитник выступал за молодёжный состав «Зенита» (2006-2009), литовский «Жальгирис» (2010-2015), польский «Белхатув» (2011, 2014-2015), греческую «Верию» (2014), «Амкар» (2015-2018) и «Енисей» (с 2018 года). В РПЛ сезона-2018/19 он сыграл в 21 матче и забил 1 гол.