Австрия – Норвегия: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ-2019 по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Австрии и Норвегии. Игра состоится сегодня, 17 мая, в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы.



Ставка: победа Норвегии в основное время за 2.15.



«Я предлагаю поставить на победу сборной Норвегии по итогам всего матча. Встречаются равные по силам соперники. Как мы знаем, норвежцы очень сильно любят играть от обороны, но и атаковать там тоже есть кому. Им нравится такой стиль игры. Считаю, что норвежская дружина победит своего соперника с преимуществом в одну, может, в две шайбы. Это при условии, если в основное время игра закончится. Может, будут вести в одну, австрийцы вратаря снимут в надежде счёт сравнять, ну и получат в пустые ворота вторую. Вернее, норвежцы сделают «плюс два».



У австрийцев адаптированная команда, но нет той мощи, которой обладает норвежская сборная. Больше они играют за счёт своего вратаря. Сможет он чудеса вытворять – зацепятся тогда австрийцы. Поглядим, как оно будет на самом деле. В целом же в матче не будет большого счёта. Таким образом, игра нас ждёт низовая, при этом без овертайма. Уверен, что смогут норвежцы раскатать Австрию в положенные по регламенту 60 минут», — сказал Кожевников.