ЦСКА – «Реал»: прогноз Владимира Гомельского на полуфинал Евролиги

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч 1/2 финала Евролиги ЦСКА — «Реал» (Мадрид). Встреча начнётся сегодня, 17 мая, в 22:00 мск.



Ставка: меньше 167 очков в матче за 1.65.



«Полуфинал Евролиги. Полный повтор такого же полуфинала годичной давности. Напомню, тогда «Реал» обыграл ЦСКА и затем стал победителем Евролиги. В регулярном сезоне команды сыграли дважды. Обе встречи выиграл ЦСКА.



В командах мало новичков. ЦСКА сохранил 9 игроков с прошлого года, а «Реал» — 11.



В «Реале» после травмы восстановился лидер — Серхио Юй. Не думаю, что он выйдет в стартовом составе, но помочь точно сможет. У ЦСКА под вопросом участие в матче разыгрывающего Серхио Родригеса.



«Реал» имеет преимущество на позиции центровых — Таварес и Айон — намного выше ростом, чем Хантер и Хайнс. Кстати, в личных встречах «армейцы» выигрывали щит оба раза.



Проценты реализации бросков с игры приблизительно одинаковы, мадридцы чаще раздают голевые передачи, москвичи совершают меньше потерь. Оба тренера — Дмитрис Итудис (ЦСКА) и Пабло Ласо («Реал») — отдают предпочтение личной защите.



Прогноз: победа ЦСКА с преимуществом не более 5 очков. Общий тотал не выше 166 очков», — сказал Гомельский.

