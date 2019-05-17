Чехия – Италия: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ-2019 по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Чехии и Италии. Игра состоится сегодня, 17 мая, в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы.



Ставка: победа Чехии как минимум в 6 шайб за 1.50.



«И снова нам тут всё, к сожалению, заранее известно и понятно. Итальянцы очень расстроены. Пока ни одной никому не забросили, россиянам намедни со счётом 0:10 проиграли. С Латвией помучились, конечно. В самом начале так вообще 0:2 уступали, но потом получили пять минут большинства. Там тяжёлая игра была у них. Очень тяжёлая.



Здесь же чехи будут играть уже в свою игру. Итальянцы им явно не помеха. Счёт в матче будет приличным. Чехи выиграют с преимуществом минимум в три шайбы. Итальянцы, видимо, на лифте покатаются. Не успели, так сказать, зайти в лигу высшую, как уже обратно придётся возвращаться – в лигу первую, а чехи уже к плей-офф потихоньку могут готовиться», — сказал Кожевников.