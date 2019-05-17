J.Storm — Complexity Gaming: прогноз на киберспортивный матч по Dota 2

17 мая состоится киберспортивный матч по Dota 2 между командами J.Storm и Complexity Gaming.
Ставка: победа J.Storm за 1.90.
Продолжаются квалификации на EPICENTER Major 2019. Организаторы выбрали довольно интересный формат, по которому один победитель определяется по итогам группового этапа, а дополнительные слоты разыгрываются в плей-офф. В американском регионе неожиданно для всех прямой слот на мейджор получили Forward Gaming. После прихода pieliedie американская команда победила даже Evil Geniuses.
Теперь в одном из полуфиналов плей-офф встретятся J.Storm и Complexity Gaming. Обе команды на этом турнире выступили примерно равно, имея в активе 4 победы из 7 игр. Но в очном противостоянии победили J.Storm. Также неделю назад американский коллектив усилился успешным украинским керри Романом “Resolut1on” Фоминком. На данный момент J.Storm очень близки к путевке на The International 2019 после трех участий на мейдорах, поэтому победа на этой квалификации будет особенно важной для команды.
Complexity Gaming недавно провела ребрендинг, однако в их составе произошла только одна замена. В команду пришел Отавио ”tavo” Сильва. Долгое время коллектив показывал посредственные результаты, приняв участие только в майноре DreamLeague Season 10, где занял 5-6 место. На прошлом MDL Disneyland Paris Major Complexity Gaming заняли 9-12 место, заработав 15000 долларов и 150 очков DPC. Для того, чтобы попасть на The International, американцам придется занимать хотя бы 5-6 место на мейджоре — почти невозможный результат. Прогноз — победа J.Storm. Опытный капитан и серьезная мотивация решат.
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