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«Бавария» — «Айнтрахт»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Германии

«Бавария» — «Айнтрахт»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Германии
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Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 34-го тура чемпионата Германии сезона-2018/19 «Бавария» — «Айнтрахт».

Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 1.90

«Эта игра пройдёт в Мюнхене на «Альянс Арене». «Баварию» в общем устроит даже ничья, но понятно, что мюнхенцы будут играть только на победу, потому что других вариантов быть не может. Во-первых, играют дома, а во-вторых, на ничью как-то глупо играть, если честно. Думаю, что игра должна получиться яркой и зрелищной. На финише сезона «Бавария» чередует результативные и зрелищные матчи со скучными и не очень удачными.

Думаю, что «Бавария» не отдаст чемпионство. Полагаю, что она своё возьмет. Думаю, что скажется форма «Айнтрахта» — уставшей команды с травмами, проблемами. Вообще, «Айнтрахт» не привык играть целый сезон на два фронта. Ведь они дошли до полуфинала Лиги Европы, где героически бились с «Челси». Дело дошло до пенальти, но в итоге вылетели.

У «Айнтрахта» тоже есть задача. Команда хочет пробиться в Лигу чемпионов, а для этого нужно занять четвёртое место, но шансов немного. Во-первых, соперник «Бавария», да ещё и на выезде, а во-вторых, всё в руках конкурентов «Айнтрахта». Так уж получилось. Сейчас на 4-м месте располагается «Боруссия» Менхенгладбах.

Думаю, что в этом матче «Бавария» своё возьмёт. Я бы взял ставку «победа «Баварии» и обе забьют». Почему? «Бавария» в обороне играет далеко не идеально. «Бавария» достаточно много пропускает. Думаю, что «Бавария» забьёт столько, что пропущенный гол ни на что не повлияет».

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