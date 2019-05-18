Латвия — Россия: прогноз «Чемпионата» на матч ЧМ-2019 по хоккею

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч ЧМ-2019 по хоккею Латвия — Россия. Встреча состоится сегодня, 18 мая, начало — в 13:15 мск.



Ставка: обе забьют больше 1,5 шайбы за 2.70.



«Латвийцам ощутимо не хватает исполнительского мастерства, но по заряженности и желанию пластаться за каждой шайбой они дадут фору кому угодно. Такие соперники жутко опасны для команд, рассчитывающих выиграть на классе и сэкономить силы. Если не прикладывать дополнительных усилий и не торопиться возвращаться в оборону после потерь, проблем будет масса.



Наказывать за лень и недонастрой Латвия умеет, но ключевой вопрос здесь в другом: хватит ли сил на все 60 минут? Поединок с чехами забрал много энергии и эмоций, а возможностей для ротации у Боба Хартли совсем немного. С эпизодическими провалами и провисаниями победить россиян крайне сложно. Разве что в том случае, если вратарь выдаст матч жизни.



Сборная России предыдущую игру провела на четыре часа раньше, а главное — абсолютно не напрягалась. Встреча с несчастной Италией получилась прогулочной: 4:0 — в первом периоде, 10:0 — к финальной сирене. В связи с этим кажется, что подопечные Ильи Воробьёва будут посвежее.



Вероятным кажется такой сценарий: сверхмотивированная Латвия создаёт фавориту проблемы в дебюте, но затем наедается и ослабляет хватку, после чего Россия добавляет и одерживает непростую победу с разницей в 2-4 шайбы. И непременно забивает в большинстве.



Вариантов несколько: Латвия не проиграет первый период за 2.55, П2 + ТБ 5,5 шайбы за 1.83 и ТБ 22,5 броска Латвии за 1.88. Также можно проверить «обе забьют больше 1,5 шайбы» за 2.70. Латвия много создаёт в атаке, а России в матчах с Чехией и Италией несколько раз везло со штангами и перекладинами. Когда-то удача должна отвернуться».

Латвия — Россия. Прогноз: «красная машина» вновь победит Три ставки на матч ЧМ-2019 по хоккею.