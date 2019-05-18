«Бавария» — «Айнтрахт»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Германии

Телекомментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 34-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Айнтрахт». Игра состоится сегодня, 18 мая, и начнётся в 16:30 мск.



Ставка: победа «Баварии» и ТМ 4,5 мяча за 2.18



«Сейчас у “Баварии” довольно спокойная ситуация: нужно дома побеждать “Айнтрахт” и тогда можно не обращать внимания на то, как в параллельном матче сыграет дортмундская “Боруссия”.



На первый взгляд, оценивая игру “Айнтрахта” в этом сезоне, может показаться, что эта команда в состоянии дать “Баварии” бой, но есть одно обстоятельство: судя по последним матчам, “Айнтрахт” очень устал и физически, и психологически. Команда выложилась до предела в ответном матче Лиги Европы с “Челси” и всё-таки вылетела обидным образом в серии пенальти, хотя “Айнтрахт” вёл. И если посмотреть на последние матчи “Айнтрахта” в чемпионате, то мы видим, что команда начала проигрывать практически всем подряд: в прошлом туре дома “Айнтрахт” уступил “Майнцу” со счетом 0:2. И это при том, что эти матчи для “Айнтрахта” были предельно важны, ведь в какой-то момент команда Ади Хюттера заняла четвёртое место и всерьёз претендовала на место в Лиге чемпионов. Впрочем, претендует до сих пор.



“Бавария” в этом матче фаворит. На мой взгляд, команда Нико Ковача свежее, бодрее и злее. А вот “Айнтрахт” выплеснул все эмоции и силы в предыдущих матчах.



Ощущение, что “Бавария” — фаворит, есть и у букмекеров, судя по коэффициентам. Поэтому нужно искать комбинированную ставку. Например, я предлагаю следующую ставку. Понятно, что “Бавария” — фаворит, что “Айнтрахт” может забить и, наверное, не будет сверхрезультативного матча, ведь у “Айнтрахта” закончились силы и где-то нужно сыграть поспокойнее. Да и “Бавария” далеко не всегда играет с крупным счётом. Всё-таки разница между “Айнтрахтом” и “Баварией” не настолько высока, чтобы “Бавария” разорвала соперника. Поэтому в матче “Бавария” — “Айнтрахт” я бы предложил ставку «победа хозяев + ТМ 4,5».