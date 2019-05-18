«Севилья» – «Атлетик»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола сделал прогноз на матч 38-го тура испанской Примеры сезона-2018/19 «Севилья» — «Атлетик».
Ставка: победа «Севильи» за 1.85, «Севилья» забьет в каждом тайме за 2.65
«Конечно, мы уже знаем, что «Барса» чемпион, «Атлетико Мадрид» — на втором месте, а «Реал» — третий, но пока не знаем, какая команда будет четвёртой. Четвёртое место очень важно, потому что даёт право на участие в Лиге чемпионов. Есть три команды, которые на него претендуют: «Валенсия», «Хетафе» и «Севилья». Также пока неизвестно, какие команды будут играть в Лиге Европы. Здесь тоже есть три команды, которые на это претендуют: «Реал Сосьедад», «Атлетик» и «Эспаньол».
В последнем туре состоится очень интересная игра между «Севильей» и «Атлетиком», так как она будет многое решать. У «Севильи» не такие большие шансы сыграть в Лиге чемпионов, но они есть. Для «Атлетика» важно не проиграть, потому что если он наберет очки, то в следующем сезоне будут играть в Лиге Европы.
Будет очень интересно, потому что это очень важная игра для обеих команд. У кого будет больше концентрации, мотивации и желания, у того будет больше шансов выиграть эту игру. Матч состоится на арене «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, поэтому у хозяев больше шансов на успех. Думаю, что «Севилья» выиграет у «Атлетика» и забьёт в каждом из таймов».
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