«Манчестер Сити» — «Уотфорд»: прогноз Александра Елагина на финал Кубка Англии

Известный телекомментатор Александр Елагин дал прогноз и сделал ставку на финал Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Уотфорд».



Ставка: победа “Уотфорда” с форой +2 за 1.80.



«Если посмотреть на турнирную таблицу, между командами пропасть: у “Сити” — 98 очков, у “Уотфорда” — 50. Разница в 48 очков! Но это кубок, а не чемпионат, в решающем матче может произойти все что угодно. Сразу в памяти возникает май 2013 года, когда в решающей встрече вице-чемпион Англии “Манчестер Сити” под руководством Роберто Манчини уступил “Уигану” Роберто Мартинеса, который по итогам того сезона вылетел в Чемпионшип. Разница между итоговыми местами клубов тогда составляла 42 очка. В том сезоне парни Манчини дважды обыгрывали “Уиган” в чемпионате.



В нынешнем сезоне все удивительно похоже: “Ман Сити” дважды обыграл “Уотфорд” — 2:1 и 3:1. Только что Гвардиола со своей командой стал чемпионом, попутно завоевав Кубок английской лиги. И теперь у “Сити” есть великолепная возможность сделать золотой национальный требл или кубковый дубль.



Но напомню о боевом характере “шершней”. В полуфинале “Уотфорд” сумел пройти “Вулверхэмптон”, уступая за 10 минут до конца встречи с разницей в два мяча. За 10 минут они сравняли счет, а в дополнительное время вырвали победу. Это будет первый финал Кубка Англии в истории, когда обе команды возглавляют испанские тренеры. Пеп Гвардиола или Хави Грасия станет третьим испанским тренером, после Бенитеса и Мартинеса, кто смог завоевать этот трофей.



Для “Ман Сити” это будет уже 11-й финал Кубка Англии, в пяти из них “горожане” одерживали победу. Для “Уотфорда” этот финал станет вторым. 35 лет назад “шершни” потерпели поражение в матче с “Эвертоном” — 0:2. Предлагаю поставить на победу “Уотфорда” с форой +2».