«Манчестер Сити» — «Уотфорд»: прогноз Виктора Гусева на финал Кубка Англии

Известный телекомментатор Виктор Гусев дал прогноз и сделал ставку на финал Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Уотфорд».



Ставка: победа “Сити” со счетом 3:1 за 10.00.



«В финальном матче Кубка Англии “Манчестер Сити” уже в ранге чемпиона играет с “Уотфордом”. Матч состоится на “Уэмбли”, и как раз в этот день пройдёт забастовка работников метро. “Манчестер Сити” так благодарен своим болельщикам, что клуб оплатил болельщикам 26 автобусов — по одному автобусу на каждого игрока. Фанаты “Сити” двинутся в Лондон бесплатно. Вот такой антураж у этого матча.



С “Манчестер Сити” всё понятно: хотят хет-трик, нет Лиги чемпионов, но уже есть Кубок английской лиги, чемпионство и возможный третий приз в Кубке Англии. В чемпионате “Уотфорд” занял 11-е место. В матчах этого сезона “Сити” дважды победил “Уотфорд” — 2:1 и 3:1. Обратите внимание, что оба раза “шершни” забивали. В сезоне-2017/18 встречи закончились со счетом 3:1 и 6:0 — этот результат немного выбивается из нашей схемы. Если брать 10 последних игр этих команд, то во всех победу одерживал “Манчестер Сити”.



В последнем туре “Уотфорд” потерпел сокрушительное поражение от “Вест Хэма” — 1:4, но, может быть, футболисты уже думали о финале Кубка? А “Ман Сити” в игре с “Брайтоном” обеспечил себе чемпионство, пропустив один гол, — 4:1.



Кубок Англии “Сити” выигрывал пять раз, последний раз — в 2011 году, у “Уотфорда” в активе один выход в финал турнира. “Уотфорд” на пути к решающему матчу нынешнего турнира выиграл у команд АПЛ — у “Ньюкасла”, “Кристал Пэлас” и “Вулверхэмптона”. На пути “Манчестер Сити” было две команды из Премьер-лиги — “Бернли” и “Брайтон”. И была битва с “Суонси” из Чемпионшипа, тогда команда Гвардиолы с огромным трудом победила — 3:2.



Полуосечки у “Манчестер Сити” бывают, из этого и буду исходить. Поставлю на победу “Сити” со счетом 3:1 с коэффициентом 10».