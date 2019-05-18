«Манчестер Сити» — «Уотфорд»: прогноз Георгия Черданцева на финал Кубка Англии

Известный телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз и сделал ставку на финал Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Уотфорд».



Ставка: итоговая победа «Уотфорда» за 7.70.



«Конечно, любой скажет, что в финале возможно всё, представьте, какая мотивация будет у «Уотфорда», ведь у клуба нет ни одного титула, а основан он, между прочим, еще в 19-м веке. Подумав немного, и я так скажу. Хотя, конечно, «Сити» — явный фаворит матча и должен выиграть с крупным счетом. В таких матчах, несомненно, рисковый игрок должен ловить сенсацию. На то он и кубок.

Понятно, что «Сити» будет настроен на хет-трик, хотя с самого начала сезона хотели выиграть все трофеи, но с Лигой чемпионов не повезло. Вопрос, удастся ли, находясь в полуотпускном настроении, «Сити» настроиться на матч. Наверное, не знает никто, а вот то, что «Уотфорд» бросил играть в чемпионате месяц назад и думает только об историческом финале, совершенно очевидно.

Коэффициенты на «Сити» настолько неинтересные, что играть проход «Сити» за 1,10 — просто позор. Другое дело — бомбануть на «Уотфорд», тем более командой владеет симпатичный мне и крутейший итальянский бизнесмен Поццо».