Чехия — Италия: прогноз «Чемпионата» на матч ЧМ-2019 по хоккею

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч ЧМ-2019 по хоккею Чехия — Италия. Встреча состоится сегодня, 17 мая, начало — в 21:15 мск.



Ставка: гол сборной Италии за 2.23.



«Если остальные аутсайдеры худо-бедно навязывают борьбу фаворитам, то Италия выгребла от Швеции восемь, от Швейцарии — девять, а от России — 10. Сборная Великобритании, например, забросила три шайбы американцам и доставила много неудобств крепким немцам (1:3).



Даже единственное поражение с нестыдным счётом (0:3 от Латвии) выглядело избиением: бордово-белые создали вагон моментов, перебросали оппонента 65-15 и должны были забивать в два-три раза больше. В той встрече итальянцы отскочили (ужасная реализация и тонна спасений вратаря), но на следующий день Россия забила всё то, что не залетело у прибалтов.



На сегодня «скуадра адзурра» видится худшим коллективом как минимум в группе В. Вся интрига сводится к очевидному: такому сопернику Чехия забьёт столько, сколько захочет. Зато у аутсайдера будет лишний день отдыха, ведь накануне чехи провели поздний поединок с Латвией. И получился он не самым простым.



В связи с этим Милош Ржига наверняка побережёт лидеров и постарается распределить айстайм равномерно. Даже четвёртое звено чехов гораздо сильнее оппонентов, так что победа никуда не денется. И всё же варианты с огромными форами нам не нравятся: даже П1 с форой "-5,5" идёт за смешные 1.53.



Пожалуй, можно подурачиться и взять гол сборной Италии за 2.23. Чехи вряд ли проведут 60 минут с высокой концентрацией: мотивации никакой, а накануне была непростая игра. Желание набить статистику без лишних усилий наверняка приведёт к тому, что аутсайдер получит несколько опасных моментов».