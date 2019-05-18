ЦСКА — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч 29-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА — «Ахмат» в 29-м туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится сегодня,, 18 мая, на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве.



Ставки: ЦСКА победит и тотал меньше 3,5 мяча за 1.94, победа ЦСКА всухую за 2.11



«ЦСКА будет принимать «Ахмат». У грозненцев две потери, но команда очень хорошо играет в последнее время — в пяти матчах подряд команда никому не проигрывала. Но получил травму Раванелли, а в последней игре с «Крыльями» травмировался Исмаэл Силва. Без них созидать гораздо сложнее. Да, Иванов бегает на второй-третьей скорости, что-то придумывает, но погоду делали бразильцы у нынешнего «Ахмата». Команда очень организованная, сплочённая, с хорошей поддержкой внутри среди футболистов. Но когда-то «Ахмат» должен проиграть.



Сейчас «Ахмат» приезжает в Москву на встречу с ЦСКА, которому очень надо выиграть, которому очки нужнее. «Ахмат» не попадёт в еврокубки — только при самых сумасшедших математических раскладах «Ахмату» может что-то светить. Ну а ЦСКА после трёх матчей без побед подряд, в которых напропускал 7 мячей, сделает всё возможное, чтобы аккуратно сыграть в обороне. А в атаке есть кому шансы реализовать. Негоже ЦСКА по весне так плохо играть дома.



Думаю, что ЦСКА выиграет через низ — через «тотал меньше 3,5 мяча». Коэффициент — 1,94. Ну и мне кажется, что приоритетная задача для ЦСКА и Акинфеева — сыграть на ноль. Также бы порекомендовал сыграть «победу ЦСКА всухую».