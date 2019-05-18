«Манчестер Сити» — «Уотфорд»: прогноз Нобеля Арустамяна на финал Кубка Англии

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на финал Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Уотфорд». Начало встречи 18 мая 2019 года запланировано на 19:00 мск.



Ставка: индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 2,5 гола за 1.95.



«У «Манчестер Сити» есть конкретная цель — выиграть все три английских турнира, в которых участвует. И думаю, что к этой цели «Сити» будет идти уверенным шагом. «Уотфорду», при всех плюсах, при Хави Грасии, думаю, будет сложно.



Не сомневаюсь в победе «Манчестер Сити» и беру индивидуальный тотал команды Гвардиолы больше 2,5 гола».

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