«Манчестер Сити» — «Уотфорд»: прогноз Юрия Розанова на финал Кубка Англии

Известный телекомментатор Юрий Розанов дал прогноз и сделал ставку на финал Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Уотфорд». Начало встречи 18 мая 2019 года запланировано на 19:00 мск.



Ставка: победа “Уотфорда” с форой +2 за 1.80.



«Сити» нарываться не станет. Тот стиль, который принес серию чемпионских побед, отчасти «на ободах», будет использоваться и здесь: для другого просто нет сил. У «Уотфорда» есть шансы. Но и «Уотфорд» устал.

Тем не менее рискну. Победа за 12 — очень сладко. Но совсем авантюрна. А «плюс 2» — ну как не сыграть. И матч не будет проходить в условиях «обязательной игры на ноль». Будут голы».



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