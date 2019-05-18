Деонтей Уайлдер – Доминик Бризил: прогноз Романа Мазурова на бой за титул WBC

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой за звание чемпиона в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (США) – Доминик Бризил (США), который состоится 19 мая.



Ставка: ТМ 7,5 раунда за 1.90.



«Бронзовый бомбардировщик продолжает серию без поражений. До поры казалось, что американец — дутый чемпион, но его поединок с Луисом Ортисом показал, что Уайлдер способен бороться и преодолевать трудности. А встреча с Тайсоном Фьюри и вовсе дала всем надежду, что тяжелый вес воспрял от сна и теперь его будет интересно смотреть. Конечно, многим бы хотелось увидеть объединительный бой против Энтони Джошуа или реванш с Цыганом, но пока об этих поединках остается только грезить. Уайлдер обладает очень большим размахом рук. Плюс к этому — сильный удар, очень нестандартная, а говоря проще, корявая техника. Однако, несмотря на это, у Уайлдера вполне сносный джеб и хорошее чувство дистанции.



Что касается Доминика Бризила, то в этом противостоянии он явный аутсайдер. По габаритам американец не сильно уступает чемпиону. На этом знаки равенства заканчиваются. Далее на горизонте маячат сплошь достоинства Уайлдера. У Бризила всего одно поражение, да и то от Энтони Джошуа, которому пока проигрывают абсолютно все. Остальная оппозиция, прямо скажем, не впечатляет. Если говорить об огневой мощи, то у Бризила она, безусловно, есть. Из 20 побед — 18 досрочных. В поединке с Луисом Ортисом Деонтей Уайлдер был нешуточно потрясен, что говорит о том, что даже на него может найтись управа, ежели донести свои бомбы до цели. Правда, всё это маловероятно.



С первых секунд Уайлдер будет стараться оторвать сопернику голову. Для этого у него все есть, и чемпион будет явным фаворитом данного противостояния. Вопрос заключается в том, в каком нокауте рефери прекратит страдания Бризила или это сделает сам Уайлдер, отправив соперника спать. Думается, Бризил немного сможет побарахтаться, если не станет сразу идти в бесшабашный размен с Уайлдером. Поэтому нокаут случится, но не в момент и поединок долезет до середины».