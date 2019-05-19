Россия — Швейцария: бонус от букмекера за верный прогноз на матч

В матче ЧМ-2019 по хоккею в Словакии сборная России сыграет с командой Швейцарии. По прогнозам букмекеров, россияне — явные фавориты встречи: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.38, это примерно 68% вероятности. Сделать ставку на сборную Швейцарии можно за 6.50 (15%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 5.70 (17%).



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Матч между сборными России и Швейцарии состоится 19 мая, начало — в 21:15 мск. После 5 туров команды лидируют в группе B, практически обеспечив себе выход в плей-офф.