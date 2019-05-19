Россия — Швейцария: бонус от букмекера за верный прогноз на матч

В матче ЧМ-2019 по хоккею в Словакии сборная России сыграет с командой Швейцарии. По прогнозам букмекеров, россияне — явные фавориты встречи: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.38, это примерно 68% вероятности. Сделать ставку на сборную Швейцарии можно за 6.50 (15%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 5.70 (17%).
Букмекер «Фонбет» запустил акцию к матчу Россия — Швейцария: дайте верный прогноз на эту встречу — и получите бесплатную ставку в размере 500 рублей. Предложение действительно только для новых клиентов.
Сделайте ваш прогноз на странице акции
Матч между сборными России и Швейцарии состоится 19 мая, начало — в 21:15 мск. После 5 туров команды лидируют в группе B, практически обеспечив себе выход в плей-офф.
- 19 мая 2019
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:25
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
- 18 мая 2019
-
21:39
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
15:50
-
15:10
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40