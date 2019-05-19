«Урал» — «Локомотив»: букмекеры назвали шансы команд в матче 29-го тура РПЛ

В 29-м туре Российской Премьер-Лиги сыграют «Урал» и «Локомотив». Встреча состоится сегодня, 19 мая, начало — в 11:30 мск.



По оценке экспертов, шансы гостей выше. Поставить на «Локомотив» можно с коэффициентом 1.53, что соответствует вероятности 61%. Шансы уральцев победить аналитики оценили коэффициентом 6.15 (16%). Сделать ставку на ничью можно за 4.15 (23%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.95. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.685. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.98. За 1.72 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — победа гостей со счётом 2:0 (коэффициент 7.00).



За 2 тура до финиша команда Юрия Семина занимает 2-е место, набрав 52 очка. Екатеринбуржцы (34) — на 11-м месте.