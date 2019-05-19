Россия — Швейцария: аналитики оценили шансы команд в матче ЧМ-2019 по хоккею

В матче ЧМ-2019 по хоккею в Словакии сборная России сыграет с командой Швейцарии.
По прогнозам букмекеров, россияне — явные фавориты встречи: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.38, это примерно 68% вероятности. Сделать ставку на сборную Швейцарии можно за 6.50 (15%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 5.70 (17%).
Вероятность успеха сборной России с учётом овертайма и серии буллитов букмекеры оценили коэффициентом 1.22. Сделать ставку на швейцарцев можно за 4.30.
Поставить на то, что команды забросят как минимум 6 шайб, можно за 2.08. Сделать ставку на то, что во встрече будет меньше 6 шайб, можно с коэффициентом 1.75.
По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход матча — победа России со счётом 3:1 (коэффициент 13.00).
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