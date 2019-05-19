«Реал Мадрид» — «Бетис»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола сделал прогноз на матч 38-го тура испанской Примеры сезона-2018/19 «Реал Мадрид» – «Бетис». Матч пройдет в воскресенье, 19 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».



Ставка: победа «Реала» с разницей как минимум в два мяча за 2.25.



«Встреча не имеет турнирного значения для обеих команд, но победа больше нужна «Реалу», чем «Бетису». Мадридцам нужно хоть как-то порадовать болельщиков напоследок, после крайне неудачного сезона, дать им надежду на следующий сезон перед перерывом. У «Бетиса» такой нужды нет.



К тому же «Реал» в последнее время очень удачно играет дома и может одержать шестую победу подряд в родных стенах, а Карим Бензема много забивает как раз на «Сантьяго Бернабеу».



Стиль «Бетиса» «Реалу» не очень удобен. Севильянцы не будут отсиживаться в обороне, так как хорошо умеют играть с мячом. «Бетис» вполне может доставить проблемы хозяевам, но, думаю, «Реал» успешно их решит. Мой прогноз — победа Мадрида с разницей как минимум в два мяча».