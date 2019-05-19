«Ростов» — «Зенит»: прогноз Сергея Кирьякова на матч 29-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Сергей Кирьяков дал прогноз на матч 29-го тура сезона-2018/19 «Ростов» — «Зенит». Начало встречи 19 мая 2019 года запланировано на 19:00 мск.



Ставка: победа «Ростова» за 2.70.



«Ростов» выбыл из Кубка. Команда без конкретных задач, как и «Зенит», который решил поставленные цели. Оба клуба будут стараться показать красивый футбол. Многое зависит от состава гостей. Если верить словам Семака, выйдет половина молодых игроков. «Ростов» же в любом случае перед своей публикой постарается победить. Исходя из этого ставлю на победу хозяев».



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