«Ростов» — «Зенит»: прогноз Сергея Кирьякова на матч 29-го тура РПЛ
Известный в прошлом футболист Сергей Кирьяков дал прогноз на матч 29-го тура сезона-2018/19 «Ростов» — «Зенит». Начало встречи 19 мая 2019 года запланировано на 19:00 мск.
Ставка: победа «Ростова» за 2.70.
«Ростов» выбыл из Кубка. Команда без конкретных задач, как и «Зенит», который решил поставленные цели. Оба клуба будут стараться показать красивый футбол. Многое зависит от состава гостей. Если верить словам Семака, выйдет половина молодых игроков. «Ростов» же в любом случае перед своей публикой постарается победить. Исходя из этого ставлю на победу хозяев».
Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»
- 19 мая 2019
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
- 18 мая 2019
-
21:39
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
15:50
-
15:10
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
- 17 мая 2019
-
19:00
-
18:00
Партнерский контент