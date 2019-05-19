«Арсенал» Тула — «Краснодар»: прогноз Анатолия Бышовца на матч 29-го тура РПЛ

Экс главный тренер сборной России олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 29-го тура сезона-2018/19 «Арсенал» Тула — «Краснодар».



Ставка: победа «Краснодара» за 2.20.



«Впечатления от матча «Арсенал» — «Урал» в Кубке у меня ужасные. Если речь идет о том, чтобы «Урал» сделать обладателем Кубка, вспоминая прошлый матч финала «Локомотив» — «Урал», с драками, со всеми этими делами. Когда «железнодорожникам» обязательно надо было взять кубок. Этим объясняю выбор игроков туляками на игру с екатеринбуржцами. Ведь в обороне были неосновные футболисты!



Можно, конечно, посчитать, что это просто подготовка к «Краснодару», ставка на чемпионат. Ну, будем считать, что так. Но, так или иначе, «Арсенал» оставил ужасное впечатление, говоря о качестве.



Будем отталкиваться от того, что Тула сейчас не в порядке. А значит, «Краснодар» должен добиться победы. Она команде нужна. С другой стороны, вернутся ключевые футболисты обороны и будет, уверен, другая игра. И вратарь, будем надеяться, не будет между ног пропускать. Но «Краснодар» должен выигрывать в любом случае, ведь они сильнее и более мотивированы».



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