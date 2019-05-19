«Ростов» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч 29-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» — «Зенит» в 29-м туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится в воскресенье, 19 мая, на стадионе «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону.



Ставка: тотал меньше 2 мячей за 2.15



«Сложно давать прогноз на матч команд, у которых, в принципе, сезон уже завершен. «Зенит» стал чемпионом. После этого еще раз доказал свой уровень, класс, выиграв уверенно у ЦСКА. Мыслями игроки уже в отпуске. Не очень понятно, какой состав на матч в Ростове-на-Дону выставит Сергей Семак. Может быть, основных футболистов дергать не будут, подключат кого-то из «Зенита-2». Вполне может быть.



Что касается «Ростова», то, безусловно, команда разочарована результатом полуфинала Кубка России с «Локомотивом». На этот матч делалась ставка, а в итоге вообще ничего не вышло. Поражение — 0:2. Ну и стоит отметить, что в чемпионате «Ростов» выглядит невнятно. Еще и без Еременко, видимо, придется играть, через которого многое идет в атаке. Не исключено, что Попов не сыграет. В общем, ситуация не лучшая, настроение тоже оставляет желать.



Не жду яркого футбола от этой встречи. Думаю, голов будет немного. Ставлю на «тотал меньше 2 мячей».