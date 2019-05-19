«Ростов» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на матч 29-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Виктор Гусев дал прогноз и сделал ставку на матч 29-го тура РПЛ «Ростов» — «Зенит».



Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.65.



«“Ростов” в матче последнего тура будет принимать уже ставший чемпионом питерский “Зенит”. “Ростов” — на восьмом месте и уже потерял шансы на еврокубки. Здесь важно, что игра состоится 19 мая, а 15-го у “Ростова” была ответная игра Кубка России с “Локомотивом”.



“Зенит” выходит на игру в ранге чемпиона, по игре с ЦСКА видим, как эмоционально питерцы настроены. В первом круге “Зенит” выиграл со счетом 2:0, с другой стороны, именно “Ростов” выбил сине-бело-голубых из Кубка России, переиграв со счетом 3:1. В сезоне-2017/18 команды оба раза сыграли со счетом 0:0. Запомним эти цифры для прогноза.



В предыдущем туре блистательная игра голкипера Песьякова позволила “Ростову” завершить вничью матч с “Динамо” на выезде. “Зенит” обыграл ЦСКА — 3:1.



С точки зрения отдыха, “Зенит” отыграл 13 мая — неделя отдыха, расслабление и празднование. У “Ростова” посреди недели был матч Кубка России, также у ростовчан много травм: Сигурдарсон и Паршивлюк точно не выйдут, под вопросом — Ионов, Зуев, Еременко. Стоит ожидать сдержанную, опасливую игру со стороны “Ростова и не очень активные действия “Зенита” в атаке. Выбираем исход тотал меньше 2,5».