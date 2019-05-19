«Арсенал» — «Краснодар»: прогноз Александра Елагина на матч 29-го тура РПЛ

Комментатор Александр Елагин сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Краснодар» в 29-м туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится в воскресенье, 19 мая, на стадионе «Арсенал» в Туле.



Прогноз: обе команды забьют за 1.77.



«Матч важен для обеих команд, стремящихся в еврокубки. Причем “Краснодар”, ранее выступавший в Лиге Европы, имеет положительный опыт и может впервые попасть в Лигу чемпионов. А тульский “Арсенал” — впервые в Лигу Европы.



Краснодарцам в оставшихся двух матчах необходимо набрать всего три очка, чтобы обеспечить себе место в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. А при удаче и возможных потерях “Локомотива” — даже место в основном групповом турнире. Для “Краснодара” и владельца клуба — Галицкого — это будет просто вершина за последние сезоны. Но “Локо”, набравший на два очка больше, скорее всего вторую итоговую позицию в таблице не отдаст. А третье место для “Краснодара” очень даже возможно.



“Арсенал” — грозный соперник. Туляки, наряду с “Зенитом” и “Локомотивом”, на своем поле в этом сезоне проиграли лишь однажды: “Ростову” в августе прошлого года — 0:1. Команда Игоря Черевченко в последний раз испытывала горечь поражения в чемпионате 10 декабря, уступив на выезде “Ахмату” — 0:2. И с тех пор беспроигрышная серия туляков достигла уже 11 матчей. Поэтому они так высоко взлетели — семь побед и четыре ничьи. В Туле всухую проигрывали и “ЦСКА” со “Спартаком” — по 0:3, и “Локомотив” — 0:2, и потерпел поражение “Зенит” со счетом 2:4.



“Краснодару” предстоит сложный выезд. Тем более туляки постараются взять реванш за разгром в первом круге со счётом 0:3. Нас ждет интереснейший матч! Предлагаю поставить на то, что обе команды забьют».