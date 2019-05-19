«Ростов» — «Зенит»: прогноз Игоря Гамулы на матч 29-го тура РПЛ

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 29-го тура РПЛ «Ростов» — «Зенит».



Ставка: победа “Ростова” с форой 0 за 2.08.



«В предпоследнем туре РПЛ встретятся “Ростов” и “Зенит”. Сложно что-то прогнозировать, потому что “Зенит” уже чемпион, у него нет никакой мотивации, но не думаю, что питерцы приедут в ослабленном составе. Парни будут играть в свое удовольствие. Ну а “Ростов” перед многочисленными болельщиками постарается показать свою лучшую игру и уже будет готовиться к следующему сезону.



Так что игра непредсказуемая, но, мне кажется, “Ростов” будет больше мотивирован, у команды Валерия Карпина будет больше желания победить. Прогнозировать очень сложно, но поставлю на “Ростов” с форой 0 с коэффициентом 2,08. Все-таки игра может закончиться и миролюбиво», — сказал Гамула.



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