«Урал» — «Локомотив»: прогноз Алексея Андронова на матч РПЛ в Екатеринбурге

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Урал» — «Локомотив» в 29-м туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится в воскресенье, 19 мая, на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге.



Ставка: победа «Урала» с форой (+1) за 1.80.



«Обе команды вышли в финал Кубка России, это накладывает определенный отпечаток на эту встречу. Кстати, не впервые за последние годы они будут играть друг с другом в кубковом финале.



Думаю, что для «Локомотива» чемпионат, по сути, завершён. Осталось какой-то один шажок сделать, чтобы второе место удержать, но там ещё «Краснодар» своё должен брать. Вряд ли будет так, что «Локомотив» выпустит дубль. Но мне кажется, что в плане мотивации эта игра для «Локомотива» менее важна, чем для «Урала», который хочет доказать самому себе, что может с «Локомотивом» играть на равных.



Выберу вариант ставки «Урал» с форой (+1)» за 1,8. Вряд ли в этой встрече «Локомотив» выиграет с разницей более 1 мяча. У меня вообще вызывает вопросы факт его победы», — сказал Андронов.