«Ювентус» — «Аталанта»: прогноз Руслана Нигматуллина на матч чемпионата Италии

Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на матч 37-го тура Серии А сезона-2018/19 «Ювентус» — «Аталанта».
Ставка: обе забьют за 1.55.
«Ювентус» — «Аталанта» — тяжело предсказывать этот поединок, так как непонятно, насколько «Ювентус» будет играть в сильнейшем составе. Скорее всего, будет в ослабленном.
«Ювентус» три тура не выигрывает, последняя победа была одержана аж четыре тура назад. Что касается «Аталанты», то у нее в четырех последних играх только победы.
К чему веду? Подвожу к тому, что «Аталанта» «Ювентусу» намерена забить. «Ювентус», в свою очередь, просто обязан забивать. Обе забьют — такая моя ставка. Основана она еще и на матче, который состоялся в Бергамо, где «Аталанта» обыграла «Ювентус» — 3:0. Обе забьют — по-другому никак».
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