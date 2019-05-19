«Наполи» — «Интер»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Италии

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 37-го тура Серии А сезона-2018/19 «Наполи» — «Интер». Начало встречи 19 мая 2019 года — в 21:30 мск.



Ставка: тотал меньше 1,5 гола за 4.30, точный счет 1:0 за 10.50.



«Надо ставить на чистую победу «Наполи», несмотря на то что играют соседи по таблице. «Интер» в матчах с неаполитанцами в последнее время не очень успешен. «Наполи» не очень результативен с точки зрения количества голов. Но, мне кажется, против этого «Интера» одного-единственного мяча должно хватить. Неаполитанцы забьют и будут играть на удержание счета.



Поэтому ставка на тотал меньше 1,5 гола. «Интер» не забьет. Первый тайм – ничья, второй – победа «Наполи».