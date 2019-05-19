«Наполи» — «Интер»: прогноз Александра Шмурнова на матч чемпионата Италии

Известный телекомментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч 37-го тура Серии А «Наполи» — «Интер».



Ставка: ничья за 3.50.



«Итальянский чемпионат теперь интересует с точки зрения путёвок в Лигу чемпионов. Борьба потрясающая. Посмотрите, что делает “Аталанта”, которая очаровала всех прежде всего качеством игры и новым взглядом и новым дыханием. “Аталанта” — своего рода итальянский “Аякс”, там, кстати, играют два голландца.



Однако мы с вами сейчас поговорим о другом матче, который может быть хорошим спектаклем. Это матч “Интера” и “Наполи”. У “Интера” положение преимущественное, он опережает и “Аталанту” на одно очко, и “Милан” и “Рому”, которые пытаются подтянуться, на четыре очка. Давайте считать, что должен “Интер” делать в Неаполе? Конечно, можно броситься играть, навешивать, Икарди заменить на Мартинеса. Это всё здорово, но, на мой взгляд, против “Наполи”, который закончил, по сути, свой сезон, но в каждом матче играет в своё удовольствие, нельзя открываться.



Мне представляется, что “Интер” в принципе будет играть на ничью. “Интер” в большей контратакующей манере проведёт этот матч. И всё-таки, несмотря на то что “Наполи” команда чуть более состоявшаяся и уверенная в себе, ничья получится.



Представьте, что забьёт “Интер” в первом тайме или в начале второго. Не верю я в то, что “Наполи” перед своей публикой, прощаясь с сезоном, отдаст одному из главных конкурентов победу. То же самое и с “Интером”: если вдруг он будет проигрывать, несмотря на то что очки нужны, он найдёт в себе силы отыграться. Поэтому возьму и поставлю на ничью, даже не буду особенно думать. Сыграю откровенно, резко. Почему-то никто особенно в ничью не верит».