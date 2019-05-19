«Ростов» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч 29-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» — «Зенит» в 29-м туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится в воскресенье, 19 мая, на стадионе «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону.
Прогноз: тотал больше 2,5 мяча за 2.25.
«Ростов», конечно, смазал весенний отрезок сезона. Всё было поставлено на карту в кубковой встрече с «Локомотивом», но не сдюжили. Большие кадровые проблемы. Отсутствие Еременко сказывается на игре «Ростова», это по всему видно. Нет Паршивлюка, Сигурдарсона. И это обычная ситуация для команды, которая остается без ведущих игроков. Ей очень тяжело.
Но это последний домашний матч «Ростова». Отличная была явка и на играх РПЛ, и на матчах Кубка России. А здесь приезжает чемпион страны. Думаю, ничто не будет сдерживать команды, пусть «Зенит» и сыграет в полуторном составе — с Заболотным на острие, а в обороне с Мамманой и Нету.
«Ростову» уже не нужно ставить «автобус» на своей половине, надо постараться громко хлопнуть дверью. Впереди — выезд в Грозный. Но это последний домашний матч в сезоне. Если «Ростов» сыграет в атаку, то «Зенит» это с удовольствием поддержит. Даже со вторым составом «Зенита» надо считаться. Там тоже есть кому забивать.
Мой вариант — «тотал больше 2 мячей» за 1,7. Но почему бы не ждать большего, результативного футбола. Пошел бы даже дальше — «тотал больше 2,5 мяча» за 2,25».
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