«Ювентус» — «Аталанта»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на матч 37-го тура Серии А сезона-2018/19 «Ювентус» — «Аталанта».



Ставка: ничья за 3.10.



«Пусть для «Ювентуса» матч не носит турнирных задач, но он носит стратегические задачи, потому что команда уже давно не выигрывает. Это уже плохо для «Юве», ну и плюс эта игра будет с чемпионским оттенком: на ней «старой синьоре» будут вручать кубок. Поэтому, думаю, туринцы все-таки постараются победу одержать.



А для «Аталанты» это вообще один из решающих матчей в истории клуба — могут попасть в Лигу чемпионов. Но команда проиграла кубок и, думаю, очень сильно по этому поводу переживает, судя по интервью. Предположу, что в этом матче будет ничья».



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