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Букмекеры: Кучеров — главный фаворит гонки бомбардиров на ЧМ-2019 по хоккею

Букмекеры: Кучеров — главный фаворит гонки бомбардиров на ЧМ-2019 по хоккею
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По оценке аналитиков, Никита Кучеров — главный претендент на звание лучшего бомбардира чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. На сегодня форвард сборной России в шести матчах набрал 14 очков (6 голов + 8 передач).

Поставить на то, что Кучеров сможет сохранить 1-ю строчку в списке бомбардиров, можно с коэффициентом 2.50 (вероятность 38%). Сделать ставку на то, что лучшим бомбардиром станет не Кучеров, можно за 1.54 (62%).

В числе потенциальных соискателей приза есть ещё один хоккеист сборной России. Поставить на победу Никиты Гусева можно за 10.50 (9%).

Основными конкурентами Никиты Кучерова букмекеры называют Вильяма Нюландера из Швеции (коэффициент 4.00), чехов Михаэля Фролика и Якуба Ворачека (13.50 и 10.00), канадца Энтони Манта (6.50) и Патрика Кейна из США (15.00).

Подробнее ознакомиться со списком бомбардиров можно здесь.

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