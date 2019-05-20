«Рубин» – «Анжи»: прогноз Евгения Ловчева на матч 29-го тура РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Рубин» – «Анжи» в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. Игра состоится 20 мая и начнётся в 19:00 мск.
Ставка: победа «Рубина» всухую за 1.60.
«Ну, когда играет «Рубин», всегда можно ставить «ТМ (2,5)». Хотя вот в последнем матче казанцы уступили со счётом 0:4. Но в любом случае обычно команда Бердыева весьма уверенно играет в обороне. У них с атакой проблемы. Голы сложно даются казанцам. «Рубин» потихоньку скатывается вниз, и где ещё набирать максимум очков, как не в домашнем матче с «Анжи», который уже не имеет шансов на спасение», — сказал Ловчев.
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