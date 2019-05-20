«Лацио» — «Болонья»: прогноз Руслана Нигматуллина на матч 37-го тура Серии А

Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на матч 37-го тура Серии А сезона-2018/19 «Лацио» — «Болонья».



Ставка: ничья за 3.05.



«Встречаются 8-я и 14-я команды чемпионата Италии. Не так много осталось до финиша, на что претендует «Болонья»? Она ни на что не претендует, у неё есть пять очков запаса от зоны вылета, так что всё достаточно спокойно.



«Лацио» будет играть в Лиге Европы, так что это будет матч без особых турнирных задач. «Лацио» в последней встрече обыграл «Кальяри», а «Болонья» в последнем туре более чем уверенно победила «Парму» 4:1. У «Болоньи» неплохая статистика – в последних шести матчах у неё четыре победы. «Лацио» не хватает стабильности – победа в последнем туре на выезде, но поражение перед этим дома, снова победа на выезде, но поражение дома. «Лацио» колбасит, предсказать, как будут развиваться события в этом матче, сложно.



Последний раз команды встречались друг с другом в декабре 2018 года – «Лацио» на выезде был сильнее. Думаю, что дома «Лацио» не должен проиграть. Раз в прошлом туре «Лацио» выиграл, то в этом вряд ли победит. Ничья в матче «Лацио» — «Болонья», — сказал Нигматуллин.