«Рубин» – «Анжи»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 29-го тура РПЛ

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч «Рубин» – «Анжи» в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. Игра состоится 20 мая и начнётся в 19:00 мск.



Ставка: победа «Рубина» и меньше 3 голов в матче за 2.80.



«В 29-м туре Российской Премьер-лиги «Рубин» сыграет с «Анжи».



«Рубин» — команда, которая с огромным трудом находит ниточки в атаке. Это борьба за подборы, агрессивный футбол, забросы. Бердыев ищет различные варианты в атаке. Очевидно, что «Рубин» в последних турах работает уже с прицелом на следующий сезон. Ну а «Анжи» уже официально вылетел из Премьер-лиги, последняя спасительная ниточка потеряна. Это станет большим ударом для мотивации и тренерского штаба махачкалинцев.



Мне кажется, что «Рубин» добудет важную домашнюю победу с психологической точки зрения. Ведь в предыдущем туре казанцы уступили «Локомотиву» со счётом 0:4. Это тоже бьёт по сознанию игроков. Будет тяжёлый, вязкий матч с минимальным количеством голов. Хотя в целом редко такое бывает, что в матчах “Рубина” забивают много. Думаю, что хозяева одержат не крупную победу. Ставим на «Рубин» + тотал меньше 2,5 голов с довольно приятным коэффициентом», — сказал Шнякин.